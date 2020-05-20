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Роналду в очередной раз меняет прическу – фото нового эксперимента от Джорджины

10:36 123 Читати українською
Роналду в очередной раз меняет прическу – фото нового эксперимента от Джорджины
Джорджина и Криштиану / Фото из открытых источников

Звезда Ювентуса Криштиану Роналду продолжает менять имидж по инициативе своей девушки Джорджины Родригес.

Любимая португальца решила заплести своему "клиенту" элегантные косички, чем похвасталась в Instagram.

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"Люблю обнимать свою любовь. Сегодня днем я практикую косички (эта модель точно умеет сидеть на месте)", – написала Джорджина под фотографией.

К слову, вчера, 19 мая, Роналду провел свою первую тренировку после возвращения в Турин. В течение нескольких недель форвард Ювентуса находился на родной Мадейре вместе с семьей.

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Ювентус Ювентус Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Девушки футболистов Джорджина Родригес
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