Президент ПСЖ заигрывает с Роналду

Президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи засыпал комплиментами португальского нападающего туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

"Год за годом Роналду демонстрирует уникальную решимость, необычайную силу характера, он хочет совершенствоваться каждый день. Этот игрок всегда увеличивает предел своих возможностей. Я восхищаюсь этой неутомимой волей. Криштиану является прекрасным примером для всех спортсменов, которые находятся в процессе становления", – цитирует Аль-Хелаифи France Football.

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К слову, владелец ПСЖ давно хочет видеть Роналду в своем клубе. Именно французы были главным конкурентом Ювентуса, когда Криштиану решил покинуть Реал, предлагая мадридцам значительно лучшие условия трансфера. Недавно сообщалось, что парижане вновь попытаются подписать португальца, если туринцы захотят его продать.

Напомним, Роналду перешел в Ювентус летом 2018 году из мадридского Реала. Сумма трансфера составила 117 млн ​​евро. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 21 забитого мяча и отдал три результативные передачи.

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