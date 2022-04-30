Около двух недель назад во время родов умер новорожденный сын Роналду и Джорджины Родригес. Пара черпает силы, чтобы пережить эту потерю, в любви к девочке, которую вместе с мамой уже отпустили домой.

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Криштиану обнародовал всего второе фото со своей младшей дочкой. "Вечная любовь", – подписал футболист соответствующий пост в Instagram.

Отметим, что теперь у Роналду пятеро детей: Криштиану-младший, о матери которого информация неизвестна общественности, близнецы Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, жизнь Алане Мартине и самой младшей дочери дала Джорджина.

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