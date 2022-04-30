Майже два тижні тому під час пологів помер новонароджений син Роналду та Джорджини Родрігес. Пара черпає сили, щоб пережити цю втрату, в любові до дівчинки, яку разом із мамою вже відпустили додому.

Роналду вперше показав новонароджену доньку і подякував за підтримку після смерті сина

Кріштіану оприлюднив лише друге фото зі своєю найменшою донечкою. "Вічна любов", – підписав футболіст відповідний допис в Instagram.

Зазначимо, що тепер у Роналду п'ятеро дітей: Кріштіану-молодший, про матір якого інформація невідома громадськості, близнюки Єва та Матео, які народилися у 2017 році від сурогатної матері, життя Алані Мартіні та наймолодшій донечці дала Джорджина.

Кохана Роналду розповіла все: інтерв'ю Джорджини про сім'ю під прицілом медіа, заздрощі та радість життя у простих речах