Роналду в костюмі Адама показав доньку, яка вижила при пологах – фото дня
Португальський нападник Кріштіану Роналду продовжує тішити прихильників особистими фото.
Майже два тижні тому під час пологів помер новонароджений син Роналду та Джорджини Родрігес. Пара черпає сили, щоб пережити цю втрату, в любові до дівчинки, яку разом із мамою вже відпустили додому.
Роналду вперше показав новонароджену доньку і подякував за підтримку після смерті сина
Кріштіану оприлюднив лише друге фото зі своєю найменшою донечкою. "Вічна любов", – підписав футболіст відповідний допис в Instagram.
Зазначимо, що тепер у Роналду п'ятеро дітей: Кріштіану-молодший, про матір якого інформація невідома громадськості, близнюки Єва та Матео, які народилися у 2017 році від сурогатної матері, життя Алані Мартіні та наймолодшій донечці дала Джорджина.
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