Роналду впервые показал новорожденную дочь и поблагодарил за поддержку после смерти сына
Португальский форвард Криштиану Роналду обнародовал первое фото своей дочери.
Несколько дней назад Криштиану Роналду пережил тяжелое событие. Джорджина снова стала мамой, но один из младенцев умер при родах – выжила только девочка. Сегодня семья воссоединилась в своем доме.
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"Дом, милый дом. Джио и наша крошка наконец-то вместе с нами. Мы хотим поблагодарить всех за добрые слова и жесты. Ваша поддержка очень важна, и мы все почувствовали любовь и уважение, которые вы проявляете к нашей семье. Теперь пора быть благодарными за новую жизнь в этом мире", – написал Роналду в соцсетях.
Напомним, португалец из-за смерти сына пропустил выездной поединок против Ливерпуля, завершившийся разгромом Манчестер Юнайтед 0:4. Однако Роналду не выпал из тренировочного процесса. Криштиану отсутствовал в расположении команды всего день.
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