Несколько дней назад Криштиану Роналду пережил тяжелое событие. Джорджина снова стала мамой, но один из младенцев умер при родах – выжила только девочка. Сегодня семья воссоединилась в своем доме.

Роналду вернулся к тренировкам с МЮ после смерти новорожденного сына

"Дом, милый дом. Джио и наша крошка наконец-то вместе с нами. Мы хотим поблагодарить всех за добрые слова и жесты. Ваша поддержка очень важна, и мы все почувствовали любовь и уважение, которые вы проявляете к нашей семье. Теперь пора быть благодарными за новую жизнь в этом мире", – написал Роналду в соцсетях.

Напомним, португалец из-за смерти сына пропустил выездной поединок против Ливерпуля, завершившийся разгромом Манчестер Юнайтед 0:4. Однако Роналду не выпал из тренировочного процесса. Криштиану отсутствовал в расположении команды всего день.

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