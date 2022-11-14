Криштиану Роналду должен думать о следующем этапе карьеры, когда вернется с чемпионата мира.

После скандального интервью уход 37-летнего форварда из Олд Траффорд должен состоятся уже зимой, сообщает Fichajes. Источник предлагает 3 варианта продолжения карьеры Роналду.

Первый – Челси. Владелец "синих" Тодд Бёли еще летом хотел пригласить Криша, но тогда вето наложил Томас Тухель. Вскоре немца уволили, поэтому слухи о Лондоне зимой могут вернуться. Грэм Поттер не должен быть категорически против, Обамеянг не поражает на позиции центрфорварда, а для самого Роналду это шанс играть в ЛЧ – все факторы способствуют переходу.

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Второй вариант – Спортинг. Красивая история возвращения в родной дом, за который так болеет мама Криштиану. Для португальцев проблемой всегда была огромная зарплата звезды, но в такой ситуации Роналду вполне может сделать "скидку".

Третий – МЛС. Роналду положительно отзывался о североамериканском спорте и мог бы наконец-то сам пересечь океан, как это недавно сделал Гарет Бэйл. Правда, это поставит крест на улучшении всех своих европейских рекордов и амбициях.

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