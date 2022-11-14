Після скандального інтерв'ю відхід 37-річного нападника з Олд Траффорд повинен статися вже взимку, інформує Fichajes. Джерело пропонує 3 варіанти продовження кар'єри Роналду.

Перший – Челсі. Власник "синіх" Тодд Бьолі ще влітку хотів запросити Кріша, але тоді вето наклав Томас Тухель. Згодом німця звільнили, тому чутки про Лондон взимку можуть повернутися. Грем Поттер не повинен бути категорично проти, Обамеянг не вражає на позиції центрфорварда, а для самого Роналду це шанс грати в ЛЧ – всі фактори сприяють переходу.

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Другий варіант – Спортінг. Красива історія повернення в рідну домівку, за яку так вболіває мама Кріштіану. Для португальців проблемою завжди була велетенська зарплата зірки, але в такій ситуації Роналду цілком може зробити "знижку".

Третій – МЛС. Роналду позитивно відгукувався про північноамериканський спорт і міг би нарешті сам перетнути океан, як це нещодавно зробив Гарет Бейл. Щоправда, це поставить хрест на покращенні всіх своїх європейських рекордів і амбіціях.

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