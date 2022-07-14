Главный тренер "синих" Томас Тухель в очередной раз наложил вето на трансфер 37-летнего португальца, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Агент Жорже Мендеш постоянно находился на контакте с Тоддом Бели. Новый владелец Челси не столь скептически настроен по отношению к Роналду, поэтому португальцы сохраняли надежду переехать на Стэмфорд Бридж. Впрочем, Тухель оставался неумолимым – звездный ветеран совершенно не входит в список его целей.

Добавим, что контракт Роналду с МЮ действует еще год. В прошлом сезоне форвард провел 38 матчей, в которых оформил 24 гола и 3 ассиста. Он до сих пор не присоединился к летнему турне команды, ссылаясь на семейные проблемы.

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