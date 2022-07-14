Роналду в Челси не будет – Тухель остался неумолим к идее пригласить португальца
Нападающий МЮ Криштиану Роналду оказался неинтересным активом для Челси.
Главный тренер "синих" Томас Тухель в очередной раз наложил вето на трансфер 37-летнего португальца, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Роналду получил безумное предложение – трансфер на 300 миллионов евро в сенсационном направлении
Агент Жорже Мендеш постоянно находился на контакте с Тоддом Бели. Новый владелец Челси не столь скептически настроен по отношению к Роналду, поэтому португальцы сохраняли надежду переехать на Стэмфорд Бридж. Впрочем, Тухель оставался неумолимым – звездный ветеран совершенно не входит в список его целей.
Добавим, что контракт Роналду с МЮ действует еще год. В прошлом сезоне форвард провел 38 матчей, в которых оформил 24 гола и 3 ассиста. Он до сих пор не присоединился к летнему турне команды, ссылаясь на семейные проблемы.
Манчестер Юнайтед разгромил Ливерпуль в дебютном матче Тен Хага – Фред изысканно наказал Алиссона