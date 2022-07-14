Головний тренер "синіх" Томас Тухель вкотре наклав вето на трансфер 37-річного португальця, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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Агент Жорже Мендеш постійно був на контакті з Тоддом Бьолі. Новий власник Челсі не настільки скептично налаштований щодо Роналду, тому португальці зберігали надію переїхати на Стемфорд Брідж. Втім, Тухель залишався невблаганним – зірковий ветеран абсолютно не входить у список його цілей.

Додамо, що контракт Роналду з МЮ чинний ще рік. У минулому сезоні форвард провів 38 матчів, в яких оформив 24 голи та 3 асисти. Він досі не приєднався до літнього турне команди, посилаючись на сімейні проблеми.

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