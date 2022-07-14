Роналду поступило фантастическое предложение с Ближнего Востока, сообщает CNN Portugal. Если Криштиану примет его, то может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира.

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Неназванный клуб из Саудовской Аравии подготовил 300 миллионов евро на Роналду. 30 млн пойдут МЮ в виде компенсации. Самому португальцу выпишут 2-летний контракт с зарплатой в 125 млн евро. Еще 20 млн получит агент Жорже Мендеш.

Криштиану пытается покинуть Манчестер Юнайтед, ведь клуб не оправдал его ожиданий, пролетев мимо Лиги чемпионов. Форвард до сих пор не присоединился к летнему турне команды, ссылаясь на семейные проблемы.

Год назад Роналду сменил Ювентус на Манчестер Юнайтед. В прошлом сезоне ветеран провел 38 матчей, в которых оформил 24 гола и 3 ассиста.

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