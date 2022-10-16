Главный тренер Атлетико Диего Симеоне четко дал понять, почему Криштиану Роналду не мог перебраться к "матрасникам" в последнее трансферное окно.

Летом форвард отчаянно пытался покинуть Манчестер Юнайтед и рассматривал ряд вариантов. Среди них вроде бы были и мадридцы.

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Диего Симеоне прокомментировал эту информацию. "Две птички рассказали вам совсем не то, что происходило. Люди иногда говорят, чтобы рассказать вам то, что они хотят сказать, а не то, что происходит на самом деле.

Роналду является абсолютным ориентиром для Реала, и я не хотел бы видеть Палермо в составе Ривера и Рикельме или Ортегу в составе Боки. Есть ситуации, которые очень ясны", – цитирует Симеоне Marca со ссылкой на интервью Tigo Sports.

В конце концов Криштиану остался в МЮ, где является игроком резерва. Нынешний сезон является едва ли не самим плохим для португальца в плане результативности: 619 минут в 11 матчах, два гола и один ассист.