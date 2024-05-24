Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе до сих пор не может открыто говорить, что продолжит карьеру в Реале.

Форвард уже сообщил, что покинет ПСЖ, но публично не говорит о следующем клубе, хотя в прессе фигурирует только один вариант – Реал. Такое поведение – это стратегия мадридцев, чтобы не отвлекать внимание перед финалом ЛЧ, утверждает AS.

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По информации источника, Мадрид уже работает над тем, чтобы открыть ширму таинственности. "Сливочные" хотели бы провести презентацию Мбаппе как игрока команды после матча с Боруссией. Однако на пути к реализации этого замысла есть несколько препятствий.

Во-первых, Мбаппе уже будет находиться в расположении национальной команды, которая будет готовиться к Евро-2024. Есть угроза, что французы не отпустят игрока после того, как Реал решил не отпускать своих футболистов на Олимпиаду.

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Кроме того, контракт с ПСЖ все еще действует до 30 мая. Если Мбаппе не договорится с парижанами, то возможная презентация в Реале даст формальный повод для жалобы. До завершения контракта Килиан может подписывать соглашения с другими клубами, но формально все еще будет игроком ПСЖ.