Единственным украинцем, оказавшимся в топ-100, стал Олег Блохин – бывший нападающий и тренер киевского Динамо. Ему досталась 52 позиция рейтинга, сообщает FourFourTwo.

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"Обладатель"Золотого мяча" 1975 года был безудержным нападающим. Быстрый и ловкий, он мог на полной скорости обыгрывать защитников, но также был известен умением блестяще найти позицию в штрафной площадке.

Он стал главной звездой в раннем возрасте под руководством легендарного тренера Валерия Лобановского в киевском Динамо. Забил 266 голов во всех турнирах за этот клуб. С Блохиным украинцы шесть раз выигрывали чемпионат СССР, стали первым советским клубом, выигравшим европейский трофей (Кубок обладателей кубков) в 1975 году, и повторили это достижение в 1986 году.

Кульминация карьеры – Блохин был абсолютным лидером в Суперкубке Европы против замечательной мюнхенской Баварии 1975 года. Он забил все три гола, когда украинцы победили 1:0 на выезде и 2:0 дома", – аргументирует издание присутствие Олега Блохина в списке.

Первую позицию британское издание отдало Лионелю Месси – именно его считают лучшим футболистом в истории. На втором месте оказался Диего Марадона, а топ-3 замкнул Криштиану Роналду. Далее следуют Пеле, Зинедин Зидан, Йохан Кройфф, Джордж Бест, Франц Беккенбауэр, Ференц Пушкаш и Роналдо.

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