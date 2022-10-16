Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне чітко дав зрозуміти, чому Кріштіану Роналду не міг перебратись до "матрацників" в останнє трансферне вікно.

Влітку форвард відчайдушно намагався покинути Манчестер Юнайтед та розглядав низку варіантів. Серед них нібито були і мадридці.

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Дієго Сімеоне прокоментував цю інформацію. "Дві пташки розповіли вам зовсім не те, що сталося. Люди іноді говорять, щоб розповісти вам те, що вони хочуть сказати, а не те, що відбувається насправді.

Роналду є абсолютним орієнтиром для Реала, і я не хотів би бачити Палермо у складі Рівера і Рікельме чи Ортегу у складі Боки. Є ситуації, які дуже зрозумілі", – цитує Сімеоне Marca з посиланням на інтерв'ю Tigo Sports.

Зрештою, Кріштіану залишився в МЮ, де є гравцем резерву. Нинішній сезон є чи не найгіршим для португальця у плані результативності: 619 хвилин в 11 матчах, два голи та один асист.

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