Роналду в 2017 мог перейти в Милан – сенсационное признание экс-директора "россонери"

Бывший спортивный директор Милана Марко Фассоне сообщил о том, что "россонери" были близки к покупке Криштиану Роналду в 2017-м.

"Господин Йонгхонг Ли (экс президент Милана. – прим. Футбол 24) хотел, чтобы Роналду перешел в нашу команды. По его мнению, это бы дало феноменальный эффект на китайском рынке.

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Криштиану хотел покинуть Реал уже тогда. Мы встретились с его агентом Жорже Мендешем в июле 2017 года, чтобы обсудить возможность трансфера и его стоимость.

В итоге я убедил президента отказаться от мечты, ведь Криштиану стоил слишком много", – цитирует Фассоне Sole24Ore.

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Напомним, Йонгхонг Ли был вынужден отдать Милан из-за долгов, новым владельцем стала компания Elliot Management. Вскоре после того покинул клуб и Фассоне.