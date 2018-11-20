Роналду в 2017 міг перейти в Мілан – сенсаційне зізнання екс-директора "россонері"

Колишній спортивний директор Мілана Марко Фассоне повідомив про те, що "россонері" були близькі до покупки Кріштіану Роналду в 2017-му.

"Пан Йонгхонг Лі (екс президент Мілана. – прим. Футбол 24) хотів, щоб Роналду перейшов у нашу команди. На його думку, це б дало феноменальний ефект на китайському ринку.

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Кріштіану хотів покинути Реал вже тоді. Ми зустрілися з його агентом Жорже Мендешем в липні 2017-го, щоб обговорити можливість трансферу і його вартість.

У підсумку я переконав президента відмовитися від мрії, адже Кріштіану коштував занадто багато", – цитує Фассоне Sole24Ore.

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Нагадаємо, Йонгхонг Лі був змушений віддати Мілан через борги, новим власником стала компанія Elliot Management. Невдовзі після того покинув клуб і Фассоне.