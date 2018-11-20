"Секрет Роналду" – в Милане появилось граффити с обладателем "Золотого мяча" в нижнем белье цветов радуги

На одной из улиц итальянского Милана нарисовали граффити с форвардом туринского Ювентуса Криштиану Роналду. Португалец изображен в стиле античных статуй, а его интимную зону прикрывает белье в цветах ЛГБТ-сообщества.

Автором изображения Роналду в трусах радужных цветов является итальянский художник Сальваторе Бенинтенде, который работает под псевдонимом Tvboy. Он назвал свою работу "Секрет Криштиану".

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Очевидно, под секретом художник подразумевает постоянные слухи о сексуальной ориентации форварда Юве и сборной Португалии. В частности, отдельные букмекерские конторы даже принимают ставки на то, что Роналду до конца 2018 года сделает каминг-аут.

В прошлом году Tvboy нарисовал в Барселоне граффити, на котором целуются Месси и Роналду – тогдашние лидеры испанских грандов Барселоны и Реала. А весной этого года благодаря ему в каталонской столице "поцеловались" Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью.