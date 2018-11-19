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Роналду с Джорджиной посетили церковь в Турине – пара уже ищет место для проведения свадьбы

15:12 138 Читати українською
Роналду с Джорджиной посетили церковь в Турине – пара уже ищет место для проведения свадьбы
Криштиану Роналду и Джоржина Родриес / фото из соцсетей

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес начали поиски места, где пара проведет свадьбу.

В минувшую субботу Криштиану Роналду и Джорджина Родригес посетили церковь Великой Божьей матери (Gran Madre di Dio) в Турине. К слову, данная церковь 18 века представлена ​​в фильме "Итальянская работа" 1969, информирует Daily Mail.

Роналду в компании очаровательной девушки оторвался в Лондоне в ресторане с дорогущим вином

Данную церковь пара посетила с целью определения с местом заключения брака. Напомним, недавно Криштиану Роналду сделал предложение девушке, с которой они воспитывают 4-х детей, в том числе одну совместную дочь Алану Мартину.

К слову, пара познакомилась в 2016 году во времена выступлений Роналду в Мадриде.

Теги
Италия Ювентус Ювентус Девушки футболистов Жены футболистов Джорджина Родригес Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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