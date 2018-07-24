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Ювентус исследовал физический потенциал Роналду – фантастические результаты

11:25 21 Читати українською
Ювентус исследовал физический потенциал Роналду – фантастические результаты
Криштиану Роналду / Twitter

Медосмотр Криштиану Роналду в Ювентусе показал невероятные способности его тела.

Криштиану Роналду прошел медосмотр в Ювентусе, по итогам которого туринские медики были поражены формой 33-летнего португальца. Физический потенциал Криштиану сейчас на уровне 20-летнего игрока, информирует AS.

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Жир в организме Роналду составил 7% от массы тела, что на 3% меньше, чем у среднестатистического футболиста. Мышечная масса Роналду равна 50% – на 4% больше, чем средний показатель у игроков.

На чемпионате мира-2018 Криштиану Роналду совершил рывок на скорости 33,98 км/ч – невероятное достижение для 33-летнего игрока. Это был самый высокий показатель на турнире.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия
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