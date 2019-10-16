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Роналду увеличил фан-базу Ювентуса на численность населения Польши

17:46 71 Читати українською
Роналду увеличил фан-базу Ювентуса на численность населения Польши
Типичные фанаты Роналду / Фото BBC

Популярность туринского клуба достигла рекордных показателей с подписанием португальской звезды.

Количество болельщиков Ювентуса на планете сейчас составляет 423 млн человек, сообщает Nielsen Sports.

Ювентус отметил 700-й гол Роналду эффектным видео – стенограмма забитых мячей португальца, один из которых – Украине

В период с мая 2018-го по май 2019-го прирост фан-базы "Старой синьоры" составил 38 млн человек, что примерно эквивалентно численности населения Польши. Это самый большой скачок популярности в истории клуба.

Такой прогресс однозначно связывают с форвардом Юве Криштиану Роналду, который присоединился к клубу летом прошлого года. В текущем сезоне Серии А 34-летний португалец провел 6 матчей, в которых отметился тремя голами и ассистом.

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Италия футбольные фанаты Трансферы Ювентуса Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Рекорды
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