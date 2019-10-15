Ювентус отметил 700-й гол Роналду эффектным видео – стенограмма забитых мячей португальца, один из которых – Украине

Нападающий Ювентуса и сборной Криштиану Роналду достиг красивой цифры в Киеве в матче квалификации к Евро-2020 против Украины.

Пресс-служба "старой синьоры" по этому случаю выпустила специальный видеоролик, продемонстрировав феноменальные показатели Кришитану.

Гол в ворота сборной Украины стал для Роналду 700-м в карьере

Чтобы забить 700 голов Роналду потратил 973 матча – в среднем 0,72 гола за игру. Португальский нападающий забил 5 мячей в родном Спортинге, 118 в Манчестер Юнайтед, 450 в Реале, 32 в Ювентусе и 95 в национальной сборной.

311 мячей он забил в Ла Лиге, 127 – в ЛЧ, 84 – в АПЛ, 24 – в Серии А. 444 гола правой ногой, 126 – левой, 128 – головой, а еще два – другими частями тела. Чаще всего Роналду огорчал вратарей Севильи (27), Атлетико (25) и Хетафе (23). Барселона – пятая (18).

Роналду стал шестым футболистом в истории футбола, забившим 700 мячей. Теперь он в списке вместе с Пеле, Ромарио, Йозефом Бицаном, Гердом Мюллером и Ференцем Пушкашем.

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