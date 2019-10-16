Роналду збільшив фан-базу Ювентуса на чисельність населення Польщі

Популярність туринського клубу досягла рекордних показників з підписанням португальської зірки.

Кількість вболівальників Ювентуса на планеті зараз становить 423 млн осіб, повідомляє Nielsen Sports.

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В період з травня 2018-го до травня 2019-го приріст фан-бази "Старої синьйори" склав 38 млн осіб, що приблизно еквівалентно чисельності населення Польщі. Це найбільший стрибок популярності в історії клубу.

Такий прогрес однозначно пов'язують з форвардом Юве Кріштіану Роналду, який приєднався до клубу влітку минулого року. В поточному сезоні Серії А 34-річний португалець провів 6 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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