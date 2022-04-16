Чемпионат Англии 2021,22, 33-й тур

Тоттенхэм – Брайтон – 0:1

Гол: Лаллана, 90

Манчестер Юнайтед – Норвич – начало в 17:00

Саутгемптон – Арсенал – начало в 17:00

Уотфорд – Брентфорд – начало в 17:00

Программу 33-го тура АПЛ открыла встречу в Лондоне, где Тоттенхэм принимал Брайтон. "Петухи" подошли ко встрече в статусе четвертой команды чемпионата, опережая Арсенал на 3 очка, однако у "канониров" была игра в запасе – именно поэтому было важно переиграть "чаек". Впрочем, матч оказался очень скучным. Моментов не возникало до 58-й минуты, когда Троссару удалось заблокировать выстрел Сона из центра штрафной, а Бентанкур после этого классно пробил с дистанции – мяч прошел рядом с дальней штангой.

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Данный эпизод оказался не только самым острым для "шпор", но и единственным. Более того – лондонцы в основое время так ни разу и не попали в створ, а Брайтон в последние полчаса явно превосходил в активности у чужих ворот. На 90-й минуте Тоттенхэм доигрался: после небольшой суеты на левом фланге Лаллана подхватил мяч, влетел на край штрафной и пробил внешней стороной стопы в дальний угол – 0:1! "Чайки" вышли вперёд, после чего уверенно довели поединок до минимальной победы. Сенсация!

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