Манчестер Юнайтед обыграл Норвич в рамках 33 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Отчетный поединок стал бенефисом Криштиану Роналду. Португалец оформил хет-трик, ставший 60-м в его карьере. 50 из них – на клубном уровне. 30 до тридцатилетия, еще 30 – после. Феноменальные цифры.

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Достижение Роналду несколько отвело критику от Манчестер Юнайтед, рисковавшего упустить победу над аутсайдером. В конце концов, три очка позволили снова приблизиться к зоне ЛЧ на расстояние в одну победу.