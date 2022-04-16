Хет-трик Роналду в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Норвич – 3:2
16 апреля 22:17 - Читати українською
Манчестер Юнайтед обыграл Норвич в рамках 33 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Киран Дауэлл 45+1’
Теему Пукки 52’
45+1’ Киран Дауэлл
52’ Теему Пукки
Отчетный поединок стал бенефисом Криштиану Роналду. Португалец оформил хет-трик, ставший 60-м в его карьере. 50 из них – на клубном уровне. 30 до тридцатилетия, еще 30 – после. Феноменальные цифры.
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Достижение Роналду несколько отвело критику от Манчестер Юнайтед, рисковавшего упустить победу над аутсайдером. В конце концов, три очка позволили снова приблизиться к зоне ЛЧ на расстояние в одну победу.
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