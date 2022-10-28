Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду не может похвастаться роскошной результативностью, как это было несколько сезонов назад.

В текущем сезоне 37-летний португалец не имеет стабильной игровой практики и попадает в скандалы. Это влияет и на его результативность, которая является едва ли не самой низкой в ​​карьере.

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В частности, в Лиге Европы Роналду отличился только двумя забитыми мячами в воротах Шерифа. При этом не реализовал 5 явных голевых моментов в 5 поединках второго по престижности евротурнира. Это является антирекордом ЛЕ 2022/23.

Кроме еврокубков, Криштиану еще провел 8 неполных встреч в английской Премьер-лиге, записав в свой актив один гол.

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