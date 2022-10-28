Лига Европы, 5 тур

Группа E

Манчестер Юнайтед – Шериф – 3:0

Голы: Далот, 44, Рашфорд, 65, Роналду, 81

Омония – Реал Сосьедад – 0:2

Голы: Наварро, 45+2, Каррикабуру, 60

Группа G

Нант – Карабас – 2:1

Голы: Блас, 17, Ганаго, 90+5 – Озобич, 56 (п)

Фрайбург – Олимпиакос – 1:1

Голы: Кублер, 90+3 – Эль-Араби, 15

Криштиану Роналду убедил Эрика Тен Хага, что усвоил урок, и получил шанс снова сыграть в Лиге Европы – единственном турнире, где португалец получает стабильную игровую практику. Манчестер Юнайтед намерен еще побороться за первое место в группе Е, поэтому сыграл вполне боевым составом. Максим Коваль держал свои ворота на замке до конца первого тайма, когда Далот прошил украинского голкипера после подачи с фланга. После перерыва манкунианцы забили еще дважды. Отличились Рашфорд и Роналду. Интересно, что Шериф пропускал только после подач с фланга. Один из мячей в свой актив записал Криштиану.

В параллельном матче квартета Реал Сосьедад обыграл Омонию и сохранил лидерство. В последнем туре баски будут иметь преимущество над манкунианцами, которым придется исключительно побеждать. Но путевки в плей-офф обе команды уже гарантировали. Шериф впервые в истории проиграл 4 еврокубковых матча подряд, но до сих пор остается фаворитом в борьбе за выход в Лигу конференций. Украинцы Максим Коваль (Шериф) и Роман Безус (Омония) отыграли полные матчи.

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В группе G судьба обоих матчей решалась в компенсированное время. Фрайбург (гарантированно первый) спасся от поражения против Олимпиакоса и оставил греков без весенней части еврокубков. Нант же вырвал победу над Карабахом и остался в борьбе за 1/16 Лиги Европы.