Лига Европы: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад и Фрайбург вышли в плей-офф – Роналду снова забил Ковалю
Состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы в группах E и G. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".
Лига Европы, 5 тур
Группа E
Манчестер Юнайтед – Шериф – 3:0
Голы: Далот, 44, Рашфорд, 65, Роналду, 81
Омония – Реал Сосьедад – 0:2
Голы: Наварро, 45+2, Каррикабуру, 60
Группа G
Нант – Карабас – 2:1
Голы: Блас, 17, Ганаго, 90+5 – Озобич, 56 (п)
Фрайбург – Олимпиакос – 1:1
Голы: Кублер, 90+3 – Эль-Араби, 15
Криштиану Роналду убедил Эрика Тен Хага, что усвоил урок, и получил шанс снова сыграть в Лиге Европы – единственном турнире, где португалец получает стабильную игровую практику. Манчестер Юнайтед намерен еще побороться за первое место в группе Е, поэтому сыграл вполне боевым составом. Максим Коваль держал свои ворота на замке до конца первого тайма, когда Далот прошил украинского голкипера после подачи с фланга. После перерыва манкунианцы забили еще дважды. Отличились Рашфорд и Роналду. Интересно, что Шериф пропускал только после подач с фланга. Один из мячей в свой актив записал Криштиану.
В параллельном матче квартета Реал Сосьедад обыграл Омонию и сохранил лидерство. В последнем туре баски будут иметь преимущество над манкунианцами, которым придется исключительно побеждать. Но путевки в плей-офф обе команды уже гарантировали. Шериф впервые в истории проиграл 4 еврокубковых матча подряд, но до сих пор остается фаворитом в борьбе за выход в Лигу конференций. Украинцы Максим Коваль (Шериф) и Роман Безус (Омония) отыграли полные матчи.
АЕК – Динамо: 6 голов на прощание с Европой – дубль Гармаша за 25 минут, дебюты легионеров и драматический вылет Луческу
В группе G судьба обоих матчей решалась в компенсированное время. Фрайбург (гарантированно первый) спасся от поражения против Олимпиакоса и оставил греков без весенней части еврокубков. Нант же вырвал победу над Карабахом и остался в борьбе за 1/16 Лиги Европы.