Гол Роналду и сейвы Коваля в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Шериф – 3:0
09:04 - Читати українською
Манчестер Юнайтед дома уверенно обыграл Шериф в поединке 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Шериф на "Футбол 24".
завершено
Манкунианцы имели немалое количество моментов в первом тайме, но забить удалось перед перерывом – Далот головой замкнул навес Эриксена с углового.
Лига Европы: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад и Фрайбург вышли в плей-офф – Роналду снова забил Ковалю
После перерыва Рашфорд удвоил преимущество, переправив головой передачу Шоу. Точку во встрече поставил Роналду, который пробил Коваля со второй попытки.
Таким образом Манчестер Юнайтед набрал 12 очков и остался вторым в группе E, Шериф с 3 пунктами остался третьим.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter