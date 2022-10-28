Манчестер Юнайтед дома уверенно обыграл Шериф в поединке 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Шериф на "Футбол 24".

Манкунианцы имели немалое количество моментов в первом тайме, но забить удалось перед перерывом – Далот головой замкнул навес Эриксена с углового.

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После перерыва Рашфорд удвоил преимущество, переправив головой передачу Шоу. Точку во встрече поставил Роналду, который пробил Коваля со второй попытки.

Таким образом Манчестер Юнайтед набрал 12 очков и остался вторым в группе E, Шериф с 3 пунктами остался третьим.