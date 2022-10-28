Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не може похизуватись розкішною результативністю, як це було кілька сезонів тому.

Поточного сезону 37-річний португалець не має стабільної ігрової практики та потрапляє у скандали. Це впливає і на його результативність, яка є чи не найнижчою в кар'єрі.

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Зокрема, у Лізі Європи Роналду відзначився лишень двома забитими м'ячами у воротах Шерифа. При цьому загалом не реалізував 5 явних гольових моментів у 5 поєдинках другого за престижністю євротурніру. Це наразі є антирекордом ЛЄ 2022/23.

Окрім єврокубків, Кріштіану ще провів 8 неповних зустрічей в англійській Прем'єр-лізі, записавши до свого активу один гол.

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