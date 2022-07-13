ПСЖ отклонил предложение подписать 37-летнего португальца, утверждает ESPN.

Роналду провел разговор с Тен Хагом – наставник Манчестер Юнайтед дал четкий ответ о будущем португальца

В течение последних недель агент Жорже Мендеш активно летал по Европе и предлагал Роналду клубам, которые будут выступать в Лиге чемпионов. Впрочем, никто не спешит подбирать звезду Манчестер Юнайтед с огромной зарплатой. Ранее от услуг нападающего отказались Бавария и Челси, а теперь печальный вердикт поступил и от ПСЖ. Новый рулевой парижан Кристоф Гальтье собирается строить команду с тремя центрбеками, а в атаке делать ставку на трио Месси-Мбаппе-Неймар. Переход Роналду выглядел откровенно лишним.

Добавим, что контракт Роналду с МЮ действует еще год. В прошлом сезоне ветеран провел 38 матчей, в которых оформил 24 гола и 3 ассиста. Он до сих пор не присоединился к летнему турне команды, ссылаясь на семейные проблемы.

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