ПСЖ відхилив пропозицію підписати 37-річного португальця, стверджує ESPN.

Роналду провів розмову з Тен Хагом – наставник Манчестер Юнайтед дав чітку відповідь щодо майбутнього португальця

Упродовж останніх тижнів агент Жорже Мендеш активно літав Європою і пропонував Роналду клубам, які будуть виступати у Лізі чемпіонів. Втім, ніхто не поспішає підбирати зірку Манчестер Юнайтед з велетенською зарплатою. Раніше від послуг нападника відмовились Баварія та Челсі, а тепер сумний вердикт надійшов і від ПСЖ. Новий керманич парижан Крістоф Гальтьє збирається будувати команду з трьома центрбеками, а в атаці робити ставку на тріо Мессі-Мбаппе-Неймар. Перехід Роналду виглядав відверто зайвим.

Додамо, що контракт португальця з МЮ чинний ще рік. У минулому сезоні ветеран провів 38 матчів, в яких оформив 24 голи та 3 асисти. Він досі не приєднався до літнього турне команди, посилаючись на сімейні проблеми.

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