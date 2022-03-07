Криштиану Роналду не попал в заявку на поединок 28-го тура АПЛ против Манчестер Сити. Позже выяснилось, что во время игры его вообще не было в Англии – Криштиану решил на несколько дней улететь в Португалию, сообщив о небольшом рецидиве травмы бедра.

Дубли де Брюйне и Мареза в видеообзоре матча Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 4:1

Этот поступок 37-летнего нападающего неприятно удивил игроков Ман Юнайтед. В клубе нет правила, чтобы травмированные игроки посещали поединки, но одноклубники Роналду ожидали, что португалец будет на стадионе и поддержит команду в важном матче. Впрочем, Криштиану решил иначе. Об этом сообщает The Athletic.

Напомним, дерби Манчестера завершилось разгромной победой Сити (4:1). Команда Гвардиолы продолжает лидировать в чемпионате Англии, МЮ занимает 5 место.

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