Дубли де Брюйне и Мареза в видеообзоре матча Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 4:1
21:35 - Читати українською
Манчестер Сити без особых проблем разгромил МЮ в 28 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
28’ Кевин де Брюйне
68’ Рияд Марез
90’ Рияд Марез
Джейдон Санчо 22’
22’ Джейдон Санчо
28’ Кевин де Брюйне
68’ Рияд Марез
90’ Рияд Марез
На поединок игроки обеих команд вышли в футболках с надписями "Нет войне", но на груди "горожан" еще красовался флаг Украины. Именно они выиграли первый тайм. Де Брюйне оформил дубль, а Санчо прекрасно ответил.
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После перерыва Ман Сити контролировал игру, а Марез дважды отличился в воротах Де Хеа. Победа позволила команде Гвардиолы укрепить лидерство (69 очков). Манчестер Юнайтед остался пятым с 47 зачетными баллами.
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