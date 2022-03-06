Манчестер Сити без особых проблем разгромил МЮ в 28 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

На поединок игроки обеих команд вышли в футболках с надписями "Нет войне", но на груди "горожан" еще красовался флаг Украины. Именно они выиграли первый тайм. Де Брюйне оформил дубль, а Санчо прекрасно ответил.

Манчестер Сіті легко виграв дербі – Пеп поставив МЮ на коліна, топ-матч АПЛ в синьо-жовтих кольорах для України