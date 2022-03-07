Кріштіану Роналду не потрапив у заявку на поєдинок 28-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті. Пізніше з'ясувалося, що під час гри його взагалі не було в Англії – Кріштіану вирішив на кілька днів полетіти у Португалію, повідомивши про невеликий рецидив травми стегна.

Дублі де Брюйне і Мареза у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 4:1

Цей вчинок 37-річного нападника неприємно здивував гравців Ман Юнайтед. У клубі немає правила, щоб травмовані гравці відвідували поєдинки, але одноклубники Роналду очікували, що португалець буде на стадіоні та підтримає команду у важливому матчі. Втім, Кріштіану вирішив інакше. Про це повідомляє The Athletic.

Нагадаємо, дербі Манчестера завершилося розгромною перемогою Сіті (4:1). Команда Гвардіоли продовжує лідирувати в чемпіонаті Англії, МЮ посідає 5 місце.

Манчестер Сіті легко виграв дербі – Пеп поставив МЮ на коліна, топ-матч АПЛ в синьо-жовтих кольорах для України