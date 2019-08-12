Роналду: У меня больше нет нужды в деньгах, хочу занять место в футболе

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о своих планах на дальнейшую карьеру.

"Я всегда стремлюсь выигрывать, в первую очередь трофеи с моей командой, так как это принесет мне и индивидуальные награды. Такова работа, повседневная жизнь. Каждый день ты просыпаешься и тренируешься с целью чего-то достичь, а не просто заработать денег.

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Слава богу, я больше не нуждаюсь в деньгах. Я хочу занять место в истории футбола, хочу выигрывать еще и еще", – сказал Роналду DAZN.

На протяжении своей карьеры Криштиану 5 раз выигрывал Лигу чемпионов и "Золотой мяч".

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