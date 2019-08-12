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Роналду: У мене більше немає потреби в грошах, хочу зайняти місце в футболі

12 серпня 22:39 993 Читать на русском
Роналду: У мене більше немає потреби в грошах, хочу зайняти місце в футболі
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду розповів про свої плани на подальшу кар'єру.

"Я завжди прагну вигравати, в першу чергу, трофеї з моєю командою, оскільки це принесе мені і індивідуальні нагороди. Така робота, повсякденне життя. Кожен день ти прокидаєшся і тренуєшся з метою чогось досягти, а не просто заробити грошей.

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Слава богу, я більше не маю потреби в грошах. Я хочу зайняти місце в історії футболу, хочу вигравати ще і ще", – сказав Роналду DAZN.

Протягом своєї кар'єри Кріштіану 5 разів вигравав Лігу чемпіонів та "Золотий м'яч".

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Ювентус Ювентус Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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