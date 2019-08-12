Роналду о Зидане: При Зидане я чувствовал себя особенным

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду вспомнил времена под руководством Зинедина Зидана в Реале.

"Чувство уверенности, которое нужно игроку, зависит не только от него самого. За это также отвечают люди вокруг него, партнеры, тренер. Важно чувствовать себя значимой частью группы, и при Зидане я чувствовал себя особенным.

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Он не изменил стиль моей игры, я остался тем же футболистом. Конечно, Зидан мне сильно помог, я очень ценю его. После того, как он стал моим тренером и я узнал его получше, я стал еще большим его фанатом. То, каким он был, как он общался, как руководил командой, и то, как он обращался со мной.

Он всегда говорил мне: "Криш, не волнуйся и играй. Если кто и может обеспечивать разницу в этой команде, то это ты". Он всегда мне доверял, всегда был открыт и очень честен со мной. Вот почему я всегда буду хранить дружбу с Зиданом в своем сердце. Я его большой фанат, потому что для меня он действительно хороший человек и отличный тренер", – сказал Роналду в интервью DAZN.

Роналду и Зидан вместе трижды подряд выиграли Лигу чемпионов с 2016 по 2018 года с мадридским Реалом.

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