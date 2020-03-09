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Роналду трогательно отреагировал на свой юбилейный матч в карьере

15:18 27 Читати українською
Роналду трогательно отреагировал на свой юбилейный матч в карьере
Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Для нападающего Ювентуса Криштиану Роналду поединок против Интера (2:0) стал знаковым в карьере.

55’ Аарон Рэмзи
68’ Пауло Дибала
 
Даниэле Паделли 79’
55’ Аарон Рэмзи
68’ Пауло Дибала
79’ Даниэле Паделли

Роналду не сумел отличиться голом в центральном матче 26-го тура Серии А против Интера, но все равно оставался в центре внимания, ведь для португальца это был 1000-й поединок в карьере.

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"Горд достичь отметки в 1000 официальных матчей в карьере очень важной победой, которая вернула нам первое место в таблице! Спасибо всем партнерам по команде, тренерам, семье и друзьям, а также всем моим болельщикам, которые помогали добиться такого замечательного достижения", – написал Роналду в instagram.

В нынешнем сезоне Серии А 35-летний нападающий провел 22 матча, в которых отметился 21-м голом и тремя ассистами.

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Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия Ювентус - Интер
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