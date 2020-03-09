Роналду зворушливо відреагував на свій ювілейний матч у кар'єрі

Для нападника Ювентуса Кріштіану Роналду поєдинок проти Інтера (2:0) став знаковим у кар'єрі.

Роналду не зумів відзначитись голом у центральному матчі 26-го туру Серії А проти Інтера, але все одно залишався у центрі уваги, адже для португальця це був 1000-й поєдинок у кар'єрі.

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"Гордий досягти позначки в 1000 офіційних матчів у кар'єрі дуже важливою перемогою, яка повернула нам перше місце в таблиці! Спасибі всім партнерам по команді, тренерам, сім'ї та друзям, а також всім моїм вболівальникам, які допомагали добитись такого чудового досягнення", – написав Роналду в instagram.

У нинішньому сезні Серії А 35-річний нападник провів 22 матчі, в яких відзначився 21-м голом та трьома асистами.

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