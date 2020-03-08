toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
БЕТИС - РЕАЛ МАДРИД УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЮВЕНТУС - ИНТЕР

Роналду поздоровался с фанатами-невидимками – оригинальная шутка португальца на фоне паники из-за коронавируса

8 марта 23:02 107 Читати українською
Роналду поздоровался с фанатами-невидимками – оригинальная шутка португальца на фоне паники из-за коронавируса
Криштиану Роналду / АР

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду сохранял позитивный настрой перед матчем 26 тура Серии А против Интера.

55’ Аарон Рэмзи
68’ Пауло Дибала
 
Даниэле Паделли 79’
55’ Аарон Рэмзи
68’ Пауло Дибала
79’ Даниэле Паделли

Звезду туринцев не беспокоило даже отсутствие болельщиков, которых не пустили на стадион из-за угрозы массового распространения коронавируса в Италии.

Министр спорта Италии едва не сорвал Серию А – чиновник остановил игроков, которые уже были готовы начать матч

Роналду сам придумал себе поддержку фанатов и даже жал руку невидимым людям, которые якобы ждали его у автобуса. Португалец продолжил свое выступление и за несколько секунд до стартового свистка поединка с Интером. Бомбардир Ювентуса активно аплодировал трибунам, которые были практически пусты.

Напомним, в случае победы над Интером туринцы вернут себе первое место Серии А, которое сейчас занимает Лацио.

Ибрагимович голом не спас Милан от поражения, Фиорентина расписала мировую с Удинезе: 26-й тур Серии А, воскресенье

blog_ava
Колос – Шахтер: голевая перестрелка, серьезные проблемы перед ЛЕ и для сборной Украины, неверотяный успех дебютанта УПЛ
8 марта
1005
Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус - Интер Ювентус Ювентус Италия Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
5
мин
Сассуоло
19:30
Брешия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук