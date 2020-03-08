Роналду поздоровался с фанатами-невидимками – оригинальная шутка португальца на фоне паники из-за коронавируса

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду сохранял позитивный настрой перед матчем 26 тура Серии А против Интера.

Звезду туринцев не беспокоило даже отсутствие болельщиков, которых не пустили на стадион из-за угрозы массового распространения коронавируса в Италии.

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Роналду сам придумал себе поддержку фанатов и даже жал руку невидимым людям, которые якобы ждали его у автобуса. Португалец продолжил свое выступление и за несколько секунд до стартового свистка поединка с Интером. Бомбардир Ювентуса активно аплодировал трибунам, которые были практически пусты.

Напомним, в случае победы над Интером туринцы вернут себе первое место Серии А, которое сейчас занимает Лацио.

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