Після вильоту збірної Португалії з ЧС-2022 Кріштіану Роналду вирушив до Європи. Як інформує AS, нападник підтримує форму на базі мадридського Реалу у Вальдебебасі.

Роналду здивований відсутністю інтересу з Європи – Кріштіану готовий піти на крайнощі

Після розірвання угоди з МЮ Роналду перебуває у статусі вільного агента та буде змушений підтримувати форму до підписання контракту з новим клубом. Грати за нову команду в Європі Кріштіану зможе лише після відкриття зимового трансферного вікна. Тож у грудні він зможе лише тренуватися.

Реал люб'язно погодився надати Кріштіану доступ до своєї тренувальної бази. Згідно з джерелом, президент Реала Флорентіно Перес наказав про це особисто.

Чому заплакав Роналду? Рекорд і останній Мундіаль Кріштіану, який завершився сенсаційним вильотом