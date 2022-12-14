Уже 1 января 37-летний Криштиану Роналду может беспрепятственно подписать контракт с любым клубом. Где будет играть 5-кратный обладатель "Золотого мяча", пока неизвестно. Эта неопределенность начинает нервировать португальца, который недавно покинул Манчестер Юнайтед и ожидал широкого выбора вариантов после вылета Португалии из ЧМ-2022.

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Роналду испортил отношения даже со своим агентом Жорже Мендешем. В последние дни напряжение между ними возросло, ведь из-за высоких финансовых требований Криштиану европейские клубы не спешат подписывать португальца. Нападающий удивлен полным отсутствием интереса из Европы, сообщает AS.

Отмечается, что между Роналду и Мендешем не впервые возникают разногласия, но раньше их удавалось уладить. Единственным клубом, который готов подписать Криштиану, является саудовский Аль-Наср.

Не исключено, что важную роль в выборе будущего клуба Роналду сыграет Антеро Энрике – бывший спортивный директор ПСЖ, сумевший сохранить в парижском клубе Килиана Мбаппе. Сейчас он отвечает за развитие чемпионата Катара и, возможно, устроит переход Криштиану в один из местных клубов. Учитывая полный игнор Роналду в топ-лигах, такой вариант уже не выглядит фантастическим.

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