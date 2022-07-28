После встречи Криштиану Роналду с руководством Манчестер Юнайтед и даже с Алексом Фергюсоном ситуация не изменилась – португалец все так же хочет покинуть клуб. Впрочем, по информации нескольких журналистов, сделать это будет очень непросто.

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В частности, инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что боссы "красных дьяволов" настаивают на том, что Криштиану не продается, хотя игрок сообщил Эрику Тен Хагу о своем желании уйти. Агент Роналду – Жорже Мендеш – пытается найти выход из ситуации, а пока придерживается стратегии выжидания, как во время переговоров с Ювентусом год назад.

Манчестерский корреспондент сайта Goal Джеймс Робсон отмечает, что Роналду твердо настроен на свой уход, однако Жорже Мендеш не уверен, что удастся об этом договориться. Между тем, Саймон Джонс из Daily Mail сообщил, что португалец выразил желание расторгнуть контракт с МЮ. Клуб же заявил, что не собирается отпускать его. Несмотря на это, Криш пообещал "дьяволам" вести себя профессионально – он прошел медосмотр, провел тренировку и побывал на товарищеском матче против Рексхема.

Проблемой 37-летнего нападающего остается низкий спрос на его услуги. Клубов, которые могут позволить подписать Роналду, очень мало, а те, кто может это сделать, пока в этом не заинтересованы. Интересно, что в среду болельщики Атлетико даже выступили с заявлением, в котором просят руководство не брать португальца в аренду.

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