Футболисты МЮ поддерживают не слишком дружеские отношения с Криштиану Роналду, в раздевалке жалуются, что с португальцем все труднее находить общий язык, сообщает The Athletic.

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Другой форвард Юнайтед Эдинсон Кавани, едва владеющий английским, сейчас имеет больше авторитета среди манкунианцев. Также часть игроков обиделась на Криша за его слова, что молодежь сегодня тяжело воспринимает критику.

Источник отмечает, что в Манчестер Юнайтед Роналду дружит только с соотечественниками Бруном Фернандешом и Диогу Далотом.

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