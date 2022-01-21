"Участие Криштиану под вопросом, потому что у него проблемы с шеей. Ему вчера провели курс лечения в течение двух-трех часов. Нам придется подождать, чтобы оценить его состояние сегодня.

"Я и не ожидал, что Роналду будет обниматься со мной", – Рангник отреагировал на слухи о конфликте со звездой МЮ

Кавани еще не тренировался с командой. Надеюсь, он начнет сегодня, а потом мы примем окончательное решение, будет ли он доступен для игры завтра. Ван-Биссака по-прежнему будет отсутствовать. Он до сих пор болен. Лингард вернулся к тренировкам вчера и будет заниматься сегодня, поэтому должен быть готов к игре.

На Санчо еще посмотрим. Он не тренировался вчера. Как вы знаете, он был на похоронах в среду и не хотел тренироваться вчера, поскольку это все еще влияет на него. Я увижу его сегодня на тренировке и поговорю с ним, чтобы узнать, в каком он состоянии, и есть ли силы выйти завтра на поле", – цитирует Рангника официальный сайт МЮ.

Напомним, Роналду успел провести только матч против Брентфорда (3:1) после двухнедельного отсутствия из-за травмы. 36-летний португалец не отметился результативными действиями, но запомнился нервной реакцией на замену.

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