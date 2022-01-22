Футболісти МЮ підтримують не надто приятельські відносини з Кріштіану Роналду, у роздягальні скаржаться, що з португальцем все важче знаходити спільну мову, повідомляє The Athletic.

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Інший форвард Юнайтед Едінсон Кавані, який ледь володіє англійською, зараз має більше авторитету серед манкуніанців. Також частина гравців образилась на Кріша за його слова, що молодь сьогодні важко сприймає критику.

Джерело зазначає, що в Манчестер Юнайтед Роналду товаришує лише зі співвітчизниками Бруну Фернандешем та Діогу Далотом.

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