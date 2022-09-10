Криштиану Роналду с опозданием, но сохраняет шанс оказаться на Стэмфорд Бридж.

Новый рулевой "синих" Грэм Поттер не прочь видеть 37-летнюю звезду в своей команде, информирует Fichajes.

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После зимнего чемпионата мира Челси понадобится большая глубина состава под вероятные еврокубки и вторую часть АПЛ. Поттер считает Роналду хорошим вариантом усиления на январь, а также хочет забрать дуэт бывших подопечных из Брайтона. Речь идет о хавбеке Мойзесе Кайседо и универсале Леандро Троссаре. Последний станет свободным агентом после завершения сезона, поэтому его могут подождать полгода.

Напомним, владелец Челси Тодд Бёли еще летом настаивал на приглашении Роналду, однако Томас Тухель наложил вето на этот трансфер. Португалец остался мучиться на скамейке запасных МЮ, а немца уволили после слабого старта сезона.

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