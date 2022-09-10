Новый владелец лондонцев Тодд Бёли еще перед позорным поражением от Динамо Загреб имел ряд претензий к работе немецкого специалиста, утверждает The Athletic.

Уже на первом занятии американец предложил тренеру рассмотреть схему 4-4-3 (да, именно 11 полевых). Тухель был ошеломлен столь низким уровнем знаний новых боссов и в дальнейшем пытался избегать их советов. Спор возник и на теме Роналду. Бёли с восторгом воспринимал идею приглашения суперзвезды, но тренер не хотел видеть в команде 37-летнего ветерана с непомерным эго. Тухель надеялся на трансферы Де Лигта, Рафиньи, де Йонга и Кимпембе – никто в конце концов не оказался в Лондоне.

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Испортились отношения и со старыми игроками. Залогом начальных успехов Тухеля в Челси была хорошая коммуникация с командой, но в последние месяцы он вообще не общался с подопечными лично. Слабое начало сезона добило немца. После поражения от Лидса (0:3) он ни разу не встретился с владельцем Челси, а последней каплей стало фиаско в Загребе.

По дороге домой Бёли с помощниками в самолете сели вдали от Тухеля и даже не смотрели в сторону рулевого. На следующее утро Томас получил сообщение об увольнении, которое стало для него шоком, несмотря на все разногласия последних недель.

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