"Это станет проблемой. Роскошной проблемой. Когда у вас есть Санчо, Рашфорд, Гринвуд, Марсьяль, Кавани и Роналду, как вы можете сделать всех счастливыми? Это возможно, но на самом деле почти невозможно, потому что у вас всегда будет кто-то недоволен своим игровым временем. Теперь это работа тренера – как управлять всеми этими связями, игровым временем и делать всех счастливыми.

Фернандеш спрогнозировал, какие изменения спровоцирует в Манчестер Юнайтед приход Роналд

Игрокам нужна ротация, но я ожидаю, что Роналду будет начинать важные матчи, потому что, когда игра не идет хорошо, вам нужен тот особый парень, который может вызвать эту искру и принести победу. Но давайте не будем забывать, что Роналду 36 лет, а Премьер-лига очень быстрая, с большим количеством игр. Поэтому, наверное, ему придется меняться ради команды", – цитирует Бербатова Goal.

Добавим, что Роналду может еще раз дебютировать за МЮ уже в эту субботу, когда "красные дьяволы" примут Ньюкасл в рамках 4 тура АПЛ.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба