"Теперь энтузиазм будет огромным, ведь все знают, что Криштиану с нами. Все чувствуют уверенность и радость от того, что он вернулся, и игроки Юнайтед – не исключение.

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Мы знаем, что Роналду может дать нам. У нас с Криштиану одна цель – побеждать. С ним мы ближе к трофеям", – сказал Бруну для официального сайта МЮ.

Напомним, Фернандес и Роналду бок о бок защищают цвета сборной Португалии. "Красные дьяволы" приобрели Криштиану в Ювентуса за 15 млн евро.

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