Роналду отметился третьим финальным мячом в воротах Сассуоло (3:1), помог команде выйти в топ-4 Серии А и оформив очередное достижение.

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Благодаря этому голу Криштиану сравнялся с Йозефом Бицау по количеству мячей в официальных поединках – у обоих теперь по 759 голов. Правда, чеху для этого понадобилось 495 матчей еще в ХХ веке, португалец оформил свое достижение за 1037 поединков.

Для абсолютного рекорда CR7 стоит забить лишь один мяч. Произойти это может уже 13 января в поединке 1/8 Кубка Италии против Дженоа.

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